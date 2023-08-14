Кому продовжили податкові пільги і як визначити, чи ви є серед них

Як відомо, з 1 серпня в Україні скасували податкові пільги, повернули податкові перевірки та штрафи за порушення. Цей закон, який прийняли на вимогу МВФ, стосується не всіх – в ньому є кілька виключень.

Закон №3219-IX не лише повернув довоєнні правила оподаткування, а й збільшив штрафи за невикористання касових апаратів. Окрім того, повернулися податкові перевірки, які в першу чергу стосуються виробників акцизних товарів, гральний бізнес та надавачів фінансових послуг.

До теми Довоєнні правила скоро повертаються: які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня

Єдиний податок та відсутність РРО: для кого зберегли пільги

З 1 серпня 2023 року ФОПи 1 та 2 груп повинні сплачувати Єдиний податок. З початку повномасштабного вторгення сплату ЄП для них зробили добровільною, але тепер ця норма не діє.

Експерт з ведення ФОПів, під час розмови з 24 Каналом зауважив, це стосується не всіх – підприємці та підприємства, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, можуть й надалі сплачувати ЄП на добровільній основі.

Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Схожа ситуація із підприємцями та РРО. З 1 жовтня повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Але підприємців, які ведуть свою діяльність у зоні бойових дій, це не стосується – вони можуть вести торгівлю без видачі чеків без жодних фінансових санкцій. Але є кілька нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу, щоб уникнути проблем.

Адреса реєстрації – ключовий фактор для пільг на Єдиний податок

У законі чітко прописано, що користуватися податковими пільгами можуть підприємства, які ЗАРЕЄСТРОВАНІ на:

території ведення бойових дій;

території, де була можливість бойових дій;

території, яка опинилася під тимчасовою окупацією.

Якщо підприємство зареєстроване деінде, а провадить свою діяльність на території бойових дій або на території, яка тимчасово перебуває під окупацією, продовження податкових пільг його не стосується.

Зареєстрованим на визначених територіях підприємствам дозволено сплачувати Єдиний податок на добровільних засадах з 1 числа місяця, коли почалися бойові дії, виникла їх загроза або території тимчасово опинилися під окупацією, до останнього числа місяця, коли бойові дії, їх небезпека або тимчасова окупація минули.

Торгівля без касового апарата: кого будуть пробачати

Податківці будуть штрафувати за порушення закону про РРО з 1 жовтня 2023 року. Усі порушення, які були здійсненні з 1 січня 2022 року до цієї дати, каратися не будуть.

Штрафи зросли Якщо податківці виявлять продаж товару, послуг або робіт в обхід касового апарата, то будуть карати підприємців штрафом: – ризикові групи товарів: 100% від суми першого порушення та 150% від суми наступних порушень;



– інші групи товарів: 25% за від суми за перше порушення та 50% – за наступні.

Разом з тим у законі передбачено, що усі порушення, які були вчиненні на територіях ведення бойових дій, де була загроза ведення бойових дій або територіях, які опинилися під тимчасовою окупацією, каратися штрафом не будуть.

Де ФОПи вказують адресу ведення діяльності

Тобто, усі підприємцям варто розуміти ключову відмінність: для податкових пільг підприємство повинне бутина означених територіях, а від штрафу за невикористання РРО звільняються ті, хто на них провадив діяльність.

Адресу ведення діяльності підприємці вказують у двох документах: заяві про роботу на спрощеній системі оподаткування, а також формі 20 ОПП.

Відповідно, для того, щоб уникнути штрафу за торгівлю без використання касового апарата, в одному з цих двох документів у полі адреси ведення діяльності повинна бути вказана адреса на території ведення бойових дій, де була небезпека їх виникнення, або ті, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Як підприємцям подивитися, до якої категорії належать території

Приналежність територій до категорій "ведуться бойові дії", "можливі бойові дії", "тимчасово перебувають під окупацією" визначає Міністерство реінтеграції. Відповідний закон та перелік територій доступні за посиланням.

У лівому стовпчику є код КОАТУУ. Найкраще орієнтуватися за ним – скопіювати, вбити у пошук та подивитися, які населені пункти входять до переліку.

Також важливо звернути увагу на дати у двох крайніх стовпчиках справа. В них зазначено початок бойових дій, небезпеки їх виникнення або тимчасової окупації, та дата завершення означених подій.

Не все так просто: від кого можуть вимагати сплати Єдиного податку

Бухгалтер Михайло Смокович пояснив, що Харків, Херсон, Запоріжжя та райони біля цих великих міст відповідають категорії "можливі бойові дії". Разом з тим у поясненні до закону від податкової немає чіткого розуміння, чи повинні ФОПи, які зареєстровані на цих територіях платити Єдиний податок.

Якщо до 20 серпня не буде чіткого роз'яснення цього питання, скоріш за все, ФОПам, які зареєстровані у Харкові, Херсоні та Запоріжжі, доведеться платити Єдиний податок. У результаті від сплати ЄП звільняться лише ті, хто зареєстрований у зоні бойових дій,

– пояснив експерт.

Раніше ми писали про те, як бізнесу підготуватися до податкових перевірок, аби уникнути проблем.