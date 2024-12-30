Контрабанда розкішних авто в Росію: FT показав схему ввезення через треті країни

Російські контрабандисти знайшли спосіб доставляти розкішні автомобілі з Європи, попри санкції ЄС, які суттєво ускладнили офіційний імпорт. За це вони беруть десятки тисяч євро, задовольняючи попит заможних росіян.

Контрабандисти возять росіянам авто

Як повідомляє Financial Times, щонайменше п’ять російських компаній пропонують контрабандно ввезти автомобілі з Європи, які підпадають під санкції 2022 року, інформує 24 Канал.

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Ці обмеження були запроваджені в межах заборони на експорт розкішних товарів до Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Як працює схема

Російські дилери скуповують автомобілі в європейських автосалонах, пропонуючи їх у Росію із суттєвою націнкою. Наприклад, BMW 530 d M Sport, який виставлений за 31 900 євро у Німеччині, продається в Росії через компанію AvtoImport за 68 200 доларів.

На російському сайті Auto.ru журналісти FT виявили понад 50 таких авто з націнкою близько 19 000 євро. Контрабандисти запевняють покупців, що доставляють машини через треті країни, щоб обійти санкції.

Нові маршрути

Посилення санкцій у липні 2023 року, зокрема заборона на ввезення товарів через Білорусь, змусило контрабандистів шукати нові шляхи. Тепер вони використовують маршрути через Туреччину, Грузію або Південну Корею.

Один із представників AvtoImport розповів журналістам, що через Корею доставляти автомобілі преміум-класу навіть дешевше та простіше. Також пропонується додаткова послуга переналаштування бортових систем із корейської на російську мову за 30 000 рублів.

Реакція європейських компаній

Деякі європейські автодилери формально дотримуються законів, але фактично їхні автомобілі продовжують потрапляти до Росії. Наприклад, чорний Mercedes-Benz S350, проданий у січні 2024 року в Німеччині компанією Kessler & Haag до Киргизстану, за два місяці зареєстрували в Москві.

"Мене не цікавить, що відбувається з автомобілями після експорту", — прокоментував ситуацію представник компанії Артур Кесслер, наголосивши, що вони дотримуються всіх правил.

Зауважте. Попри зменшення обсягів експорту європейських автомобілів до Росії, потік все ще залишається. Митники країн Балтії підтвердили, що значна частина автомобілів, офіційно призначених для Центральної Азії, зрештою опиняється в Росії. Це свідчить, що хоч санкції ЄС і ускладнили ввезення розкішних товарів до Росії, повністю зупинити їх поки не вдається.