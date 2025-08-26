Korean Air у понеділок оголосила про рекордне замовлення на суму 50 мільярдів доларів на 103 літаки Boeing та двигуни з обслуговуванням від GE Aerospace. Ця подія співпала з візитом президента Південної Кореї Лі Чже Мюна до Вашингтона.

Найбільше замовлення компанії?

Найбільше в історії авіакомпанії замовлення включає літаки Boeing 787, 777 і 737 на загальну суму близько 36,5 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Окремо Korean Air уклала угоду з GE Aerospace на 13,7 мільярдів доларів щодо придбання та обслуговування авіадвигунів.

Які літаки замовила компанія?

Близько половини нових літаків становитимуть моделі 737 MAX 10, решта – 777-9 і 787. Приблизно 80% літаків призначені для заміни існуючих у флоті.

Генеральний директор компанії Чо Вон-те наголосив, що рекордне замовлення дозволить розширити діяльність Korean Air на маршрутах у США, Латинській та Південній Америці.

Зауважте. Попри попередні проблеми Boeing, керівництво авіакомпанії зазначає, що залишається впевненим у надійності виробника. До слова, раніше стало відомо, що Boeing також веде переговори з Китаєм про можливий продаж 500 літаків.

Про які проблеми Boeing мова Компанія впродовж останніх років зіткнулася з низкою проблем, серед яких призупинення польотів моделі 737 MAX після катастроф у 2018–2019 роках та затримки виробництва 777X.

Детальніше про саміт?