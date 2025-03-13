Корупція в Україні: кожен десятий бізнесмен давав хабар, але мовчить про це

Корупція залишається однією з головних проблем для українського бізнесу: 57% підприємців відзначили її зростання у 2024 році, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у 2023-му. З позиції бізнесу, першість у рейтингу корумпованих сфер утримує митниця, уже четвертий рік поспіль.

Понад половина бізнесу заявила про зростання корупції

Такі дані оприлюднила дослідницька агенція Info Sapiens у звіті "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", підготовленому на замовлення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), інформує 24 Канал.

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Згідно з дослідженням, корупція залишається другою за значущістю проблемою для України після збройної агресії Росії.

76% бізнесменів назвали її дуже серйозною проблемою.

83,1% вважають, що корупція поширена на всіх рівнях влади (на 1,8 в.п. більше, ніж у 2023 році).

Які сфери найбільш корумповані

Четвертий рік поспіль найбільш корумпованою сферою залишається митниця. Також серед "лідерів" за рівнем корупції:

Постачання електроенергії, газу та води

Правоохоронні органи

Будівництво та земельні відносини

Кожен дев'ятий підприємець (11,6%) стикався із вимаганням хабарів або "неофіційних платежів" з боку представників влади та держустанов.

Бізнес готовий мовчати про корупцію

Попри зростання корупційних проявів, готовність бізнесу відкрито повідомляти про них знизилась. Якщо у 2022–2023 роках 26-27% підприємців були готові заявляти про хабарництво, то у 2024 році цей показник впав до 21,3% – рівня 2021 року.

Частка бізнесу, що негативно ставиться до корупції, залишилася на рівні 58,8% – стабільно високою після зростання у 2022 році.

Зауважте. Четвертий рік поспіль підприємці покладають найбільшу відповідальність за боротьбу з корупцією на: Президента України та його Офіс; Верховну Раду; НАБУ.