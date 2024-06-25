Компанія MSC відмовилась заходити у порт Одеси через корупцію

25 червня 2024, 16:52
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Джерело:

АМЕУ

Світовий лідер контейнерних перевезень – компанія MSC мала здійснити перший судозахід в Україну, після початку повномасштабної війни. Однак, усе пішло не за планом.

Що відомо про цей скандал

Про скасування рейсу стало відомо після оновлення графіку. Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) пояснила чому у MSC було прийняте таке рішення.

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Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцєю на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2 – 3 тисяч доларів,
– повідомляє АМЕУ.

Зверніть увагу! АМЕУ зробила звернення до української влади з проханням втрутитись у ситуацію, задля якнайскорішого розв'язання цієї проблеми.

Чим загрожує Україні це рішення

Завдяки цьому сполученню, мало відбутися фідерне з'єднання Одеси з турецьким портом Текірдаг. Станом на тепер, його вважають одним з найбільших хабів Туреччини.

Представники Асоціації пояснюють, що ця ситуація ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу у портах Великої Одеси. Щобільше, дії з боку митниці можуть критично вплинути на українську логістику та економіку. 

Автор: Анастасія Зорик