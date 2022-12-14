В обхід санкцій: країни Заходу поставили Росії мікрочипів на понад 700 мільйонів доларів

Попри заборону та санкції ряд західних компаній поставили Росії чіпів на 777 мільйонів доларів. Їм у цьому допомагали маленькі компанії з Туреччини, Китаю, Гонконгу.

Компоненти Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon, постачались до Росії через фірми-посередники котрі зареєстровані у Туреччині та Гонконзі. Про це стало відомо завдяки спільному розслідуванню Reuters з лондонським аналітичним центром з питань оборони Royal United Services Institute (RUSI).

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Постачання чипів попри санкції

Постачання чипів компанією Intel у Росію не тільки не знизилися, але, навпаки, зросли за період із квітня по листопад. Так, імпорт продукції Intel в Росію збільшився втричі – до 88 мільйонів доларів, згідно з даними російської митниці.

Також з цих даних випливає, що починаючи з березня й протягом семи місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менш ніж 20 мільйонів доларів, включно з чіпами американських виробників.

Іншу фірму, турецьку Smart Trading Ltd. заснував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Також згідно з російськими митними деклараціями, компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на щонайменше 660 тисяч доларів.

Також під час розслідування було зауважено один із постів Григор'єва на LinkedIn про те, щовідкрила філію в Стамбулі й відправляє товари до Росії з Туреччини та не дотримується торговельних обмежень США та ЄС щодо Росії.

Оминати санкції Росії допомагають також і в Естонії. Компанія Elmec Trade, що базується в Таллінні, у період з 1 квітня по 31 жовтня відправила до Росії товарів на суму не менш ніж 17 мільйонів доларів.

, що США заборонили експортувати в Росію напівпровідники та іншу електроніку американського виробництва. У червні Мінпромторг США повідомило, що санкції спрацювали: експорт напівпровідників у Росію впав на 90%.