Грошей вже не вистачає: НБУ просить переглянути програму "5-7-9"

Програма кредитування "5-7-9" набула широкої популярності серед підприємців. Однак підтримувати її стає все складніше.

Держава винна банкам чимало грошей

Як розповіла директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, держава винна банкам гроші за компенсацію пільгових ставок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Погасити борг через динаміку використання грошей буде складно.

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Ми можемо зменшити щомісячні потреби програми, сфокусувавши її, стримуючи зростання портфеля і знижуючи обсяги компенсацій. Тоді наявний бюджет буде частково перекривати борг. Але, судячи з поточної динаміки, повністю покрити заборгованість буде викликом. Отже, треба рішучіше переглядати умови програми,

– вважає вона.

Про який розмір боргу йдеться

Щомісяця банкам виплачується більший обсяг коштів, ніж минулого року, однак виконання зобов'язань не покриває боргу. Зокрема, щомісяця на портфелі в 129 мільярдів гривень виникає борг від 1,5 до 2 мільярдів гривень.

На початок червня заборгованість складала 5,8 мільярда гривень. Її вдалося зменшити, однак для вирішення проблеми потрібен інший підхід.