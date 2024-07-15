Держава винна банкам чимало грошей

Як розповіла директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, держава винна банкам гроші за компенсацію пільгових ставок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Погасити борг через динаміку використання грошей буде складно.

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Ми можемо зменшити щомісячні потреби програми, сфокусувавши її, стримуючи зростання портфеля і знижуючи обсяги компенсацій. Тоді наявний бюджет буде частково перекривати борг. Але, судячи з поточної динаміки, повністю покрити заборгованість буде викликом. Отже, треба рішучіше переглядати умови програми,

– вважає вона.

Про який розмір боргу йдеться

Щомісяця банкам виплачується більший обсяг коштів, ніж минулого року, однак виконання зобов'язань не покриває боргу. Зокрема, щомісяця на портфелі в 129 мільярдів гривень виникає борг від 1,5 до 2 мільярдів гривень.

На початок червня заборгованість складала 5,8 мільярда гривень. Її вдалося зменшити, однак для вирішення проблеми потрібен інший підхід.