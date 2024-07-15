На що Україні варто звернути увагу
Зокрема, йдеться також про фінансову підтримку бізнесу на всіх стадіях розвитку, формат ведення незареєстрованої діяльності та принцип податкової системи побудований на довірі.
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Варто зазначити, що сьогодні польська система порівняно з українською дещо бюрократизована. Цифровізація її структури залишає бажати кращого. Однак є одне важливе перевагу: всі процедури працюють чітко, і проходження кожного етапу відбувається відповідно до законодавчих норм. Втручання негативних соціальних факторів, таких як корупція, практично відсутнє. Україні варто звернути увагу на цей аспект, адже прозорість і чіткість у виконанні законодавчих норм є важливими для розвитку бізнесу.
Водночас директор UCloud PLОльга Козакова, у коментарі для 24 Каналу також зауважила, які бізнес-моделі Польщі можуть стати в пригоді Україні:
- Спрощення податкової системи та зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес сприятиме стимулюванню розвитку підприємництва та збільшенню інвестицій.
- Впровадження ефективних грантових програм для підтримки стартапів та інноваційних проєктів допоможе новим підприємцям отримати фінансову підтримку на перших етапах їх розвитку.
- Розвиток інфраструктури бізнес-інкубаторів та технопарків сприяє швидкому росту нових компаній і створенню нових робочих місць.
Переваги для працівників
Втім, українському бізнесу варто звертати увагу й на поліпшення умов праці для працівників за прикладом Польщі. Відтак, Нікіта Наконечник, керівник Altego Agencу, зауважує, що безумовним плюсом стане також вакансії з житлом або доплата на житло.
По-перше, це вакансія дуже часто йде одразу з житлом. В Україні я майже такого не бачив. Більш того, якщо ви вже самостійно знайшли житло й воно вам не потрібно, то вам збільшується ставка. Я ніколи не чув, щоб в Україні вам доплачували гроші, якщо ви самі собі знімаєте квартиру. Також якщо локація далі ніж в 10 – 15 хвилинах від місця праці, то допомагають з транспортом.
Нікіта Наконечник також пропонує українському бізнесу заважати на наступні моменти: медичне страхування, погодинна оплата праці та восьмигодинний робочий день.