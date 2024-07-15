На що Україні варто звернути увагу

Зокрема, йдеться також про фінансову підтримку бізнесу на всіх стадіях розвитку, формат ведення незареєстрованої діяльності та принцип податкової системи побудований на довірі.

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Валерій Мельников Власник фірми "RemZone Warsztat" Варто зазначити, що сьогодні польська система порівняно з українською дещо бюрократизована. Цифровізація її структури залишає бажати кращого. Однак є одне важливе перевагу: всі процедури працюють чітко, і проходження кожного етапу відбувається відповідно до законодавчих норм. Втручання негативних соціальних факторів, таких як корупція, практично відсутнє. Україні варто звернути увагу на цей аспект, адже прозорість і чіткість у виконанні законодавчих норм є важливими для розвитку бізнесу.

Водночас директор UCloud PLОльга Козакова, у коментарі для 24 Каналу також зауважила, які бізнес-моделі Польщі можуть стати в пригоді Україні:

Спрощення податкової системи та зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес сприятиме стимулюванню розвитку підприємництва та збільшенню інвестицій.

та зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес сприятиме стимулюванню розвитку підприємництва та збільшенню інвестицій. Впровадження ефективних грантових програм для підтримки стартапів та інноваційних проєктів допоможе новим підприємцям отримати фінансову підтримку на перших етапах їх розвитку.

для підтримки стартапів та інноваційних проєктів допоможе новим підприємцям отримати фінансову підтримку на перших етапах їх розвитку. Розвиток інфраструктури бізнес-інкубаторів та технопарків сприяє швидкому росту нових компаній і створенню нових робочих місць.

Переваги для працівників

Втім, українському бізнесу варто звертати увагу й на поліпшення умов праці для працівників за прикладом Польщі. Відтак, Нікіта Наконечник, керівник Altego Agencу, зауважує, що безумовним плюсом стане також вакансії з житлом або доплата на житло.

Нікіта Наконечник Керівник Altego Agency По-перше, це вакансія дуже часто йде одразу з житлом. В Україні я майже такого не бачив. Більш того, якщо ви вже самостійно знайшли житло й воно вам не потрібно, то вам збільшується ставка. Я ніколи не чув, щоб в Україні вам доплачували гроші, якщо ви самі собі знімаєте квартиру. Також якщо локація далі ніж в 10 – 15 хвилинах від місця праці, то допомагають з транспортом.

Нікіта Наконечник також пропонує українському бізнесу заважати на наступні моменти: медичне страхування, погодинна оплата праці та восьмигодинний робочий день.