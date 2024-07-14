Гра в мовчанку

Кілька інформаторів з компанії OpenAI звернулися зі скаргою до Комісії з цінних паперів та бірж США. Претензія стосується NDA (угод про нерозголошення).

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На думку авторів скарги, документи OpenAI можуть порушувати федеральні закони.

З огляду на добре задокументовані потенційні ризики, пов’язані з безвідповідальним розгортанням штучного інтелекту, ми закликаємо негайно схвалити розслідування попередніх NDA OpenAI та переглянути поточні зусилля, які докладає компанія для забезпечення повної відповідності правилам SEC,

– закликали заявники.

Надто великі обмеження

Як стверджують інформатори, OpenAI заборонив своїм працівникам надавати будь-яку інформацію федеральним регуляторам. Якщо співробітники компанії повідомляли про проблеми федеральним органам влади, то могли нарватися на покарання.

Заявники також просять SEC, щоб OpenAI надав усі контракти, які містять NDA, та ретельно їх перевірити.