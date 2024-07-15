Государство должно банкам немало денег

Как рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, государство должно банкам деньги за компенсацию льготных ставок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Погасить долг из-за динамики использования денег будет сложно.

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Мы можем уменьшить ежемесячные потребности программы, сфокусировав ее, сдерживая рост портфеля и снижая объемы компенсаций. Тогда имеющийся бюджет будет частично перекрывать долг. Но, судя по текущей динамике, полностью покрыть задолженность будет вызовом. Так что, надо решительно пересматривать условия программы,

– считает она.

О каком размере долга идет речь

Ежемесячно банкам выплачивается больший объем средств, чем в прошлом году, однако выполнение обязательств не покрывает долга. В частности, ежемесячно на портфеле в 129 миллиардов гривен возникает долг от 1,5 до 2 миллиардов гривен.

На начало июня задолженность составляла 5,8 миллиарда гривен. Ее удалось уменьшить, однако для решения проблемы нужен другой подход.