Скільки українців мають кредити та як зросли суми запозичень

Питання, чи брати кредити в банках, залишається для українців актуальним і неоднозначним. Згідно з дослідженням "Передріздвяні настрої українців у 2024 році", яке провела компанія Postmen, лише 17% українців у цьому році збільшили обсяги своїх кредитів.

Кредити та позики: як змінилася ситуація у 2024 році

Дослідження базується на онлайн-опитуванні 1241 респондента з української інтернет-аудиторії, яке проводилося у грудні, інформує 24 Канал з посиланням на NV.

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"17% українців у цьому році збільшили обсяги своїх кредитів", – ідеться у повідомленні.

Водночас 6% опитаних вдалося скоротити розмір своїх боргів.

У 18% респондентів фінансова ситуація залишилася без змін — вони продовжують виплачувати кредити в тому ж обсязі, що й раніше.

Найбільшу частку становлять ті, хто зовсім не має кредитів або позик — це 59% опитаних. Цей показник залишився незмінним порівняно з минулим роком.

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Скорочення доходів і зростання витрат

Згідно з іншими даними опитування, більше половини українців стикнулися зі скороченням доходів у 2024 році. Водночас 73% респондентів зазначили, що їхні витрати значно зросли.

Зверніть увагу. Ще одна важлива тенденція — понад третина опитаних вказали на відсутність заощаджень. Це підкреслює складність фінансової ситуації для багатьох українців, що, ймовірно, впливає на рішення щодо використання кредитів.