Падіння доходів компанії Boeing: чому так сталося

Boeing вперше отримав зменшення доходів за останні сім кварталів. Проте ці збитки були очікувані.

Що відбувається в Boeing

Волл-стріт знизив свої очікування після січневої аварії, пов'язаної з авіабудівником. Йдеться про літак авіакомпанії Alaska Airlines. Тоді Boeing був змушений сповільнити своє виробництво.

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Під обмеження потрапили найбільш продавані літаки компанії Boeing – 737 MAX. Федеральне управління цивільної авіації США не тільки вимагало розв'язання проблеми, а і встановленню нової системи, що здійснюватиме ретельніший контроль якості повітряних суден.

У квітні Boeing зазнав нових втрат. Теперішні обмеження пов'язані з посиленими перевірками заводів компанії американськими регуляторами.

Як впали прибутки Boeing

5 січня відбулася аварії на літаку 737 MAX 9. В березні Boeing заявив про використання від 4 до 4,5 мільярдів доларів через кризове становище.

Втрати Boeing з січня по березень сягнули 3,93 мільярда доларів. Своєю чергою аналітики очікували показник 4,49 мільярда доларів.

З початку року акції компанії впали на 35%. Згодом, вони збільшились на 3,6%. Зростання відбулося на останніх торгах, через те, що збитки компанії були менші, ніж очікувалось раніше.