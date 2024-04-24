Что происходит в Boeing
Уолл-стрит снизил свои ожидания после январской аварии, связанной с авиастроителем. Речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Тогда Boeing был вынужден замедлить свое производство.
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Под ограничения попали самые продаваемые самолеты компании Boeing – 737 MAX. Федеральное управление гражданской авиации США не только требовало решения проблемы, а и установлению новой системы, что будет осуществлять более тщательный контроль качества воздушных судов.
В апреле Boeing понес новые потери. Нынешние ограничения связаны с усиленными проверками заводов компании американскими регуляторами.
Как упала прибыль Boeing
Потери Boeing с января по март достигли 3,93 миллиарда долларов. В свою очередь аналитики ожидали показатель 4,49 миллиарда долларов.
С начала года акции компании упали на 35%. Впоследствии, они увеличились на 3,6%. Рост произошел на последних торгах, из-за того, что убытки компании были меньше, чем ожидалось ранее.