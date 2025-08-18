Російська економіка переживає системну кризу, яку влада намагається приховати за "позитивними" статистичними даними.

В Росії зростає приховане безробіття?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українську розвідку. За її даними, різке падіння купівельної спроможності населення спричинили високі відсоткові ставки.

Цивільний сектор фактично зупинився – підприємства переводять людей на неповний робочий тиждень або відправляють у неоплачувані відпустки. Це призводить до зростання прихованого безробіття. Все більше галузей – від вугільної та залізничної до автомобільної звертаються по допомогу до влади.

Що з бюжетом?

Бюджетна сфера також у критичному стані. Лише за липень дефіцит федерального бюджету досяг одного трильйона рублів, тоді як річний план становив 1,2 трильйони.

Важливо. Загалом за півтора місяця дефіцит зріс із запланованих 3,8 трильйонів до майже 5 трильйонів рублів. Це створює серйозний інфляційний тиск, який визнає навіть Центробанк Росії.

Фінансують лише оборонку?

Розвідка наголошує, що економіка країни розділилася на дві частини. Військово-промисловий комплекс отримує стабільне фінансування та не залежить від дорогих кредитів, оскільки існує за рахунок державних контрактів.

Натомість цивільний сектор, який формує основну частину податкових надходжень, змушений скорочувати виробництво й персонал. Це призводить до ще більшого занепаду внутрішнього ринку та переорієнтації ресурсів на потреби війни.