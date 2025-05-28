Пакет на 21,5 мільйонів гривень: держава шукає керуючого часткою у стратегічному заводі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління часткою у статутному капіталі одного з ключових машинобудівних підприємств України. Мова про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Вартість капіталу

Йдеться про 25% статутного капіталу заводу, що належить компанії Capital Management GmbH. Номінальна вартість цього пакета – 21,5 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на АРМА.

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Довідково. Крюківський вагонобудівний завод, розташований у Кременчуці Полтавської області, є одним із провідних виробників залізничного рухомого складу та відіграє важливу роль у транспортній інфраструктурі країни.

Деталі конкурсу

За інформацією АРМА, кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 4 червня 2025 року. До участі запрошуються компанії та організації, які мають відповідний досвід управління активами та відповідають встановленим вимогам.

Чому шукають управителя на частку Крюківського вагонного заводу Ідеться про частку російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року було передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У 2012 році австрійська компанія OW Capital Management, придбала частину акцій заводу. У травні 2022 року активи були заарештовані в межах кримінального провадження через підозру у виведенні понад 193 мільйона гривень до Росії за допомогою фіктивних контрактів.

До слова, у січні 2023 року стало відомо, що на управління цією часткою претендує Укрзалізниця. Тодішній голова правління Олександр Камишін заявляв, що компанія братиме участь у конкурсі на управління долею російського акціонера.