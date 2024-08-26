Чи правда, що Маск купив Twitter завдяки синам російських олігархів

Маск придбав Twitter завдяки фонду 8VС. Саме у цій організації працюють сини російських олігархів Петра Авена та Вадима Мошковича.

Що відомо про цю справу

20 серпня Окружний суд Каліфорнії зобов'язав Маска розкрити імена акціонерів його компанії X Holdings. Список складався зі 100 людей.

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У перелік входять різноманітні організації, зокрема і венчурний фонд 8VС. Працівниками цієї компанії є сини російських олігархів:

Джек Мошкович – розпочав свою співпрацю з фондом ще у 2018 році;

Денис Авен – з 2022 року (тобто, після того, як були введені санкції проти його батька Петра Авена).

Очільник фонду 8VС Джо Лонсдейл став на захист Джека та Дениса. За його словами, ці працівники справжні професіонали й, до того ж вони не пов'язані з російським бізнесом.

Джо Лонсдейл Голова фонду 8VС Я ненавиджу Путіна, і я боровся за те, щоб допомогти знищити терористів, заощадити мільярди уряду США та зробити нас більш компетентними для стримування наших супротивників. Але ми також виконуємо важливу роботу в інших сферах, і я не погоджуюся, що для нас це хороша стратегія – ізолювати найбільш розумних та багатих росіян.

Нагадаємо! Маск придбав Twitter у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів.