Які компанії потрапили під санкції

Під санкції потрапили технологічний та фінансовий сектори Росії, а також великі російські металургійні та гірничодобувні компанії, які належать до "стратегічної металургійної галузі".

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Росія перетворила свою економіку на інструмент, який підтримує військово-промисловий комплекс Кремля. Сьогоднішні заходи Міністерства фінансів спрямовані на виконання зобов’язань, взятих президентом Байденом та його колегами з Великої сімки, з метою руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази Росії та обмеження її платіжних каналів,

– зазначають прокоментувала заступниця міністра фінансів Воллі Адейемо.

Зокрема, санкції були запроваджені щодо низки підприємств металургійного гіганта "Євраз", який контролюється Романом Абрамовичем.

Цікаво! Під обмеження потрапили "Нижньотагільський металургійний комбінат", "Об'єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат", "Ванадій Тула", "Євраз Маркет" та "Євразхолдінг Фінанс". Також санкції накладено на кілька російських шахт.

Крім того, під санкції потрапили підприємства "Норнікеля" Володимира Потаніна, зокрема "Норильськ Авіа", "Норильський Гірсько-Металургійний Комбінат ім. А.П. Завенягіна", "Норнікель Сфера" та "Норнікель Супутник", яка займається ІТ-розробками та цифровізацією.