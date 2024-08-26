Какие компании попали под санкции

Под санкции попали технологический и финансовый секторы России, а также крупные российские металлургические и горнодобывающие компании, которые относятся к "стратегической металлургической отрасли".

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Россия превратила свою экономику в инструмент, который поддерживает военно-промышленный комплекс Кремля. Сегодняшние меры Министерства финансов направлены на выполнение обязательств, взятых президентом Байденом и его коллегами из Большой семерки, с целью разрушения цепочек поставок военно-промышленной базы России и ограничения ее платежных каналов,

– отмечают прокомментировала заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

В частности, санкции были введены в отношении ряда предприятий металлургического гиганта "Евраз", который контролируется Романом Абрамовичем.

Интересно! Под ограничения попали "Нижнетагильский металлургический комбинат", "Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", "Ванадий Тула", "Евраз Маркет" и "Евразхолдинг Финанс". Также санкции наложены на несколько российских шахт.

Кроме того, под санкции попали предприятия "Норникеля" Владимира Потанина, в частности "Норильск Авиа", "Норильский Горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина", "Норникель Сфера" и "Норникель Спутник", которая занимается ИТ-разработками и цифровизацией.