Что известно об изъятии средств

Согласно американским документам, судебные приставы забрали средства с российских банковских счетов Google в 2022 году. Это привело к банкротству подразделения в стране.

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Напоминаем! Еще в начале полномасштабной войны в Украине российская компания Google сообщила об аресте средств, однако куда именно их изъяли стало известно только сейчас.

Судебные приставы арестовали активы Google Russia на сумму более 100 миллионов долларов, хотя сумма, которая якобы подлежала уплате по решению суда, в то время составляла менее 12,5 миллиона долларов (это где-то один миллиард рублей). "Царьград" получил один миллиард рублей от этой суммы, которую, как он заявил, использует на поддержку войны России в Украине,

– говорится в судебных документах.

Как заявляют в Google, российские суды наложили беспрецедентные штрафы и произвольные юридические санкции против корпорации "в попытке ограничить доступ к информации о наших сервисах и как наказание за соблюдение нами международных санкций против российских лиц и организаций".