Що відомо про вилучення коштів

Згідно з американськими документами, судові пристави забрали кошти з російських банківських рахунків Google у 2022 році. Це призвело до банкрутства підрозділу в країні.

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Нагадуємо! Ще на початку повномасштабної війни в Україні російська компанія Google повідомила про заарештування коштів, однак куди саме їх вилучили стало відомо лише зараз.

Судові пристави заарештували активи Google Russia на суму понад 100 мільйонів доларів, хоча сума, яка нібито підлягала сплаті за рішенням суду, на той час становила менш як 12,5 мільйона доларів (це десь один мільярд рублів). "Царьград" отримав один мільярд рублів від цієї суми, яку, як він заявив, використає на підтримку війни Росії в Україні,

– йдеться в судових документах.

Як заявляють в Google, російські суди наклали безпрецедентні штрафи та довільні юридичні санкції проти корпорації "у спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси та як покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських осіб та організацій".