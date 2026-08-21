Латвія розкрила "чорний список": 170 компаній продовжують торгівлю з Росією й Білоруссю
У Латвії вперше відкрили інформацію про компанії, які які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують продукцію з цих держав. У переліку за липень опинилися близько 170 підприємств – серед них є великі виробники та фармацевтичні компанії.
Чому Латвія відкрила дані про компанії
Центральне статистичне управління Латвії почало щомісяця публікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у країні компаній, які торгують з Росією чи Білоруссю. Раніше така інформація не була доступною для широкого загалу через обмеження щодо конфіденційності податкових даних, пише LSM.
Рішення про публікацію інформації ухвалив Сейм Латвії. У червні депутати внесли зміни до Закону про підтримку цивільного населення в Україні.
Мета такого рішення – зробити торговельні зв'язки латвійського бізнесу з Росією та Білоруссю прозорішими та зменшити фінансові надходження до економік держав-агресорів.
Які компанії потрапили до списку
У першому оприлюдненому переліку, який містить дані за липень 2026 року, є приблизно 170 компаній. Серед них:
- "Grideks";
- "Lauma Fabrics";
- Хімічний завод "Biolars" в Олайне;
- "Olpha".
Таким чином, йдеться не лише про невеликі компанії, а й про відомих виробників, зокрема представників фармацевтичної та хімічної галузей.
Деякі підприємства вже надали коментарі щодо продовження торгівлі з Росією та Білоруссю:
- У "Grideks" заявили, що компанія орієнтується на розширення присутності на ринках ЄС, Північної Америки та інших країн. Водночас там зазначили, що переорієнтація експорту у фармацевтичній галузі потребує часу.
- "Grideks" також пояснила, що ситуація не є унікальною для компанії, оскільки інші міжнародні фармацевтичні виробники також продовжують постачати ліки до Росії та Білорусі.
Який удар для Росії готує Латвія
У червні стало відомо, що новий прем'єр-міністр Андріс Кулбергс хоче розірвати усі торгівельні відносини Латвії з Росією. Уряд уже доручив підготувати рішення щодо зупинки як імпорту, так і експорту, однак для окремих сфер можуть зробити винятки.
Повністю припинити торгівлю одразу буде складно для деяких галузей. Насамперед це стосується фармацевтичного сектору.
Причина полягає у тривалих процедурах сертифікації ліків та медичної продукції. Виробники не можуть миттєво замінити російський напрямок іншими ринками.
Я знаю, що вони мають план і поступово скорочують обсяги, але зробити це за один день неможливо,
– пояснив Кулбергс.
Таким чином, Латвія прагне одночасно посилити економічний тиск на Росію та не втратити власні стратегічні виробничі можливості.