Чому Латвія хоче розірвати усі зв'язки з Росією

Про це очільник латвійського уряду заявив журналістам після засідання Кабінету міністрів, повідомляє Delfi.

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Кулбергс наголосив, що виступає проти економічних зв’язків із Росією. За словами прем'єра, Латвії не потрібно підтримувати ділові відносини з Москвою.

Це непотрібна залежність, яка лише погіршує ситуацію,

– підкреслив політик.

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Він додав, що МЗС підготує варіанти для припинення торгівлі з країною-агресоркою, але потім ці кроки доведеться узгодити з Європейським Союзом. Адже Латвія входить до єдиного торгівельного простору блоку і її рішення може вплинути на все співтовариство.

Водночас глава уряду Латвії визнав, що для окремих галузей доведеться зробити винятки і продовжити співпрацю з Росією.

Зокрема, це стосується фармацевтичного сектору. Виробники ліків та медичної продукції не можуть в один момент перейти на торгівлю з іншими країнами через тривалі процедури сертифікації товарів в різних державах.

Я знаю, що вони мають план і поступово скорочують обсяги, але зробити це за один день неможливо,

– пояснив Кулбергс.

Прем'єр додав, що найближчим часом планує провести зустріч із представниками фармацевтичних компаній щодо їхньої подальшої роботи. Адже підприємства цієї галузі мають важливі біологічні та хімічні технології, виробничі потужності, які новий уряд прагне зберегти на випадок кризової ситуації в оборонній сфері.

Зауважте! За перші три місяці 2026 року Латвія експортувала до Росії товарів на суму 244,15 мільйона євро. Тоді як обсяги російського імпорту склали в рази менше – 10,51 мільйона євро.

Нагадаємо, 28 травня Сейм Латвії затвердив новий уряд на чолі з Андрісом Кулбергсом. Кабінет міністрів був сформований за участю чотирьох політичних сил. Зміна влади відбулася після відставки попередньої прем’єр-міністерки Евіки Сіліні.

Новий глава уряду відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії. Після вступу на посаду він заявив, що Латвія не змінюватиме курс у питанні підтримки України та політики стосовно Кремля. Серед ключових завдань нового уряду Кулбергс назвав подальше посилення міжнародного тиску на Росію та її ізоляцію на міжнародній арені.

Водночас раніше Bloomberg повідомляло, що країни Балтії фактично розірвали економічні зв'язки із Росією. Естонія, Латвія та Литва закликали інші держави Євросоюзу не повертатися до звичної моделі співпраці з Москвою навіть після завершення війни.

Такий курс уже мав відчутні економічні наслідки. За даними агентства, упродовж 2021 – 2025 років обсяги торгівлі трьох балтійських держав із Росією скоротилися на 91%.