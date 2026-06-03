Почему Латвия хочет разорвать все связи с Россией

Об этом глава латвийского правительства заявил журналистам после заседания Кабинета министров, сообщает Delfi.

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Кулбергс отметил, что выступает против экономических связей с Россией. По словам премьера, Латвии не нужно поддерживать деловые отношения с Москвой.

Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию,

– подчеркнул политик.

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Он добавил, что МИД подготовит варианты для прекращения торговли со страной-агрессором, но потом эти шаги придется согласовать с Европейским Союзом. Ведь Латвия входит в единое торговое пространство блока и ее решение может повлиять на все сообщество.

В то же время глава правительства Латвии признал, что для отдельных отраслей придется сделать исключения и продолжить сотрудничество с Россией.

В частности, это касается фармацевтического сектора. Производители лекарств и медицинской продукции не могут в один момент перейти на торговлю с другими странами из-за длительных процедур сертификации товаров в разных государствах.

Я знаю, что они имеют план и постепенно сокращают объемы, но сделать это за один день невозможно,

– объяснил Кулбергс.

Премьер добавил, что в ближайшее время планирует провести встречу с представителями фармацевтических компаний по их дальнейшей работе. Ведь предприятия этой отрасли имеют важные биологические и химические технологии, производственные мощности, которые новое правительство стремится сохранить на случай кризисной ситуации в оборонной сфере.

Обратите внимание! За первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 миллиона евро. Тогда как объемы российского импорта составили в разы меньше – 10,51 миллиона евро.

Напомним, 28 мая Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. Кабинет министров был сформирован с участием четырех политических сил. Смена власти произошла после отставки предыдущего премьер-министра Эвики Силини.

Новый глава правительства известен своей жесткой позицией в отношении России. После вступления в должность он заявил, что Латвия не будет менять курс в вопросе поддержки Украины и политики в отношении Кремля. Среди ключевых задач нового правительства Кулбергс назвал дальнейшее усиление международного давления на Россию и ее изоляцию на международной арене.

В то же время ранее Bloomberg сообщало, что страны Балтии фактически разорвали экономические связи с Россией. Эстония, Латвия и Литва призвали другие государства Евросоюза не возвращаться к привычной модели сотрудничества с Москвой даже после завершения войны.

Такой курс уже имел ощутимые экономические последствия. По данным агентства, в течение 2021 – 2025 годов объемы торговли трех балтийских государств с Россией сократились на 91%.