Чому Латвія відкрила дані про компанії

Центральне статистичне управління Латвії почало щомісяця публікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у країні компаній, які торгують з Росією чи Білоруссю. Раніше така інформація не була доступною для широкого загалу через обмеження щодо конфіденційності податкових даних, пише LSM.

Рішення про публікацію інформації ухвалив Сейм Латвії. У червні депутати внесли зміни до Закону про підтримку цивільного населення в Україні.

Мета такого рішення – зробити торговельні зв'язки латвійського бізнесу з Росією та Білоруссю прозорішими та зменшити фінансові надходження до економік держав-агресорів.

Які компанії потрапили до списку

У першому оприлюдненому переліку, який містить дані за липень 2026 року, є приблизно 170 компаній. Серед них:

"Grideks"; "Lauma Fabrics"; Хімічний завод "Biolars" в Олайне; "Olpha".

Таким чином, йдеться не лише про невеликі компанії, а й про відомих виробників, зокрема представників фармацевтичної та хімічної галузей.

Деякі підприємства вже надали коментарі щодо продовження торгівлі з Росією та Білоруссю:

У "Grideks" заявили, що компанія орієнтується на розширення присутності на ринках ЄС, Північної Америки та інших країн. Водночас там зазначили, що переорієнтація експорту у фармацевтичній галузі потребує часу.

"Grideks" також пояснила, що ситуація не є унікальною для компанії, оскільки інші міжнародні фармацевтичні виробники також продовжують постачати ліки до Росії та Білорусі.

Який удар для Росії готує Латвія

У червні стало відомо, що новий прем'єр-міністр Андріс Кулбергс хоче розірвати усі торгівельні відносини Латвії з Росією. Уряд уже доручив підготувати рішення щодо зупинки як імпорту, так і експорту, однак для окремих сфер можуть зробити винятки.

Повністю припинити торгівлю одразу буде складно для деяких галузей. Насамперед це стосується фармацевтичного сектору.

Причина полягає у тривалих процедурах сертифікації ліків та медичної продукції. Виробники не можуть миттєво замінити російський напрямок іншими ринками.

Я знаю, що вони мають план і поступово скорочують обсяги, але зробити це за один день неможливо,

– пояснив Кулбергс.

Таким чином, Латвія прагне одночасно посилити економічний тиск на Росію та не втратити власні стратегічні виробничі можливості.