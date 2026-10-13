Ще один мобільний оператор перепише тарифи з 14 жовтня: хто платитиме більше

Мобільний оператор lifecell оновлює умови підключення до двох тарифних планів. З 14 жовтня новим абонентам доведеться більше платити за один тариф, а оформити ще один вже не вдасться.

Скільки коштуватимуть тарифи lifecell

Подорожчання тарифів стосуватиметься тих, хто купуватиме нову SIM-картку або переноситиме свій номер до lifecell, повідомляє оператор.

Найбільша зміна стосується тарифу "Максі": його стандартна вартість для нових клієнтів зросте на 100 гривень. Нові ціни будуть такими:

500 гривень за чотири тижні – стандартна вартість замість 400 гривень;

450 гривень за чотири тижні – для клієнтів, які пройдуть персоніфікацію номера, замість 350 гривень;

270 гривень за чотири тижні – для абонентів, які перенесуть свій номер до lifecell від іншого оператора.

За тарифом "Максі" абоненти отримують безлімітний мобільний інтернет, з якого перші 50 ГБ доступні на максимальній швидкості, а також 1 500 хвилин для дзвінків по Україні.

Який тариф більше не можна буде підключити

З 14 жовтня lifecell також припиняє підключення нових абонентів до тарифу "Мега". Раніше його вартість залежно від умов становила від 350 до 550 гривень. Пакет передбачав розширений набір послуг:

100 ГБ інтернету на максимальній швидкості; 18 ГБ мобільного інтернету в роумінгу в країнах ЄС; 2 000 хвилин для дзвінків на інші мережі; доступ до застосунку lifecell TV без додаткової оплати.

У lifecell наголошують, що оновлення не вплине на клієнтів, які вже користуються тарифами "Максі" та "Мега". Ті, хто активує відповідні пакети або перейде на них до 14 жовтня включно, зможуть залишитися на попередніх умовах.

Тому зміни передусім важливі для нових клієнтів і тих, хто планував перенести номер до lifecell. Їм варто врахувати нові ціни та доступність тарифів перед підключенням.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".