Сколько будут стоить тарифы lifecell

Подорожание тарифов коснется тех, кто будет покупать новую SIM-карту или переносить свой номер в lifecell, сообщает оператор.

Самое значительное изменение касается тарифа "Макси": его стандартная стоимость для новых клиентов вырастет на 100 гривен. Новые цены будут следующими:

500 гривен за четыре недели – стандартная стоимость вместо 400 гривен;

450 гривен за четыре недели – для клиентов, которые пройдут персонификацию номера, вместо 350 гривен;

270 гривен за четыре недели – для абонентов, которые перенесут свой номер в lifecell от другого оператора.

По тарифу "Макси" абоненты получают безлимитный мобильный интернет, из которого первые 50 ГБ доступны на максимальной скорости, а также 1 500 минут для звонков по Украине.

Какой тариф больше нельзя будет подключить

С 14 октября lifecell также прекращает подключение новых абонентов к тарифу "Мега". Ранее его стоимость в зависимости от условий составляла от 350 до 550 гривен. Пакет предусматривал расширенный набор услуг:

100 ГБ интернета на максимальной скорости; 18 ГБ мобильного интернета в роуминге в странах ЕС; 2 000 минут для звонков в другие сети; доступ к приложению lifecell TV без дополнительной оплаты.

В lifecell отмечают, что обновление не затронет клиентов, которые уже пользуются тарифами "Макси" и "Мега". Те, кто активирует соответствующие пакеты или перейдет на них до 14 октября включительно, смогут остаться на прежних условиях.

Поэтому изменения в первую очередь важны для новых клиентов и тех, кто планировал перенести номер в lifecell. Им стоит учесть новые цены и доступность тарифов перед подключением.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Симка", рассчитанную на физических лиц. Сейчас доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Симка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Симка".