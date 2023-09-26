Lego повернеться до пластику на основі нафти: чому розчарували інші матеріали
Джерело:Financial Times
Спроба Lego покращити свій вплив на екологію завершилася провалом. Нові матеріали створили ще більше проблем.
Невдалий екологічний експеримент
Популярний виробник іграшок з Данії повідомив про невдачу у спробі зменшити кількість викидів вуглецю. Компанія не змогла знайти кращої альтернативи для пластику на основі нафти.
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Деякий час свої конструктори Lego виготовляв з переробленого поліетилентерефталату (RPET). В результаті було зафіксовано, що викиди вуглецю лише збільшилися.
Ми протестували сотні й сотні матеріалів. Просто неможливо було знайти такий матеріал,
– бідкається генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.
Ще у 2020 році Lego пообіцяв замінити пластикові кубики на нафтовій основі на більш екологічно чистий матеріал. Розробники протестували безліч варіантів, але всі вони виявилися недієвими.Важливо! Складність полягала у тому, що кубики з нових матеріалів повинні мати такий самий колір блиск і звучання, як пластик. Наразі знайти такий відповідник не вдається.
Також варто зазначити, що Lego переживає далеко не найкращі часи. В першій половині 2023 року операційний прибуток компанії знизився аж на 19%.