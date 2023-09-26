Невдалий екологічний експеримент
Популярний виробник іграшок з Данії повідомив про невдачу у спробі зменшити кількість викидів вуглецю. Компанія не змогла знайти кращої альтернативи для пластику на основі нафти.
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Деякий час свої конструктори Lego виготовляв з переробленого поліетилентерефталату (RPET). В результаті було зафіксовано, що викиди вуглецю лише збільшилися.
Ми протестували сотні й сотні матеріалів. Просто неможливо було знайти такий матеріал,
– бідкається генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.
Ще у 2020 році Lego пообіцяв замінити пластикові кубики на нафтовій основі на більш екологічно чистий матеріал. Розробники протестували безліч варіантів, але всі вони виявилися недієвими.
Також варто зазначити, що Lego переживає далеко не найкращі часи. В першій половині 2023 року операційний прибуток компанії знизився аж на 19%.