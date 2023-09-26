Невдалий екологічний експеримент

Популярний виробник іграшок з Данії повідомив про невдачу у спробі зменшити кількість викидів вуглецю. Компанія не змогла знайти кращої альтернативи для пластику на основі нафти.

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Деякий час свої конструктори Lego виготовляв з переробленого поліетилентерефталату (RPET). В результаті було зафіксовано, що викиди вуглецю лише збільшилися.

Ми протестували сотні й сотні матеріалів. Просто неможливо було знайти такий матеріал,

– бідкається генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Ще у 2020 році Lego пообіцяв замінити пластикові кубики на нафтовій основі на більш екологічно чистий матеріал. Розробники протестували безліч варіантів, але всі вони виявилися недієвими.

Важливо! Складність полягала у тому, що кубики з нових матеріалів повинні мати такий самий колір блиск і звучання, як пластик. Наразі знайти такий відповідник не вдається.

Також варто зазначити, що Lego переживає далеко не найкращі часи. В першій половині 2023 року операційний прибуток компанії знизився аж на 19%.