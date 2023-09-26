Неудачный экологический эксперимент
Популярный производитель игрушек из Дании сообщил о неудаче в попытке уменьшить количество выбросов углерода. Компания не смогла найти лучшую альтернативу для пластика на основе нефти.
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Некоторое время свои конструкторы Lego производил из переработанного полиэтилентерефталата (RPET). В результате было зафиксировано, что выбросы углерода только увеличились.
Мы протестировали сотни и сотни материалов. Просто невозможно было найти такой материал,
– жалуется генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.
Еще в 2020 году Lego пообещал заменить пластиковые кубики на нефтяной основе более экологически чистым материалом. Разработчики протестировали множество вариантов, но все они оказались бездейственными.
Также стоит отметить, что Lego переживает далеко не самые лучшие времена. В первой половине 2023 года операционная прибыль компании снизилась на 19%.