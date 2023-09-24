McDonald's повышает цену на франшизу
Как сообщили в компании, повышение цены на франшизы состоится впервые за 30 лет. Первоначально тарифы должны вырасти для владельцев франшизы в США и Канаде.
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В McDonald's заверили, что владельцев уже работающих ресторанов повышение цены не тронет. Речь идет о росте с 4% до 5% для тех, кто хочет либо открыть новый ресторан, либо приобрести одно из заведений компании.
Напомним, с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов McDonald's закрыл все рестораны своей сети. Только в сентябре 2023 года началось постепенное возобновление их работы.
Как свидетельствуют данные компании, на 1 июня в Украине удалось возобновить работу 89 ресторанов. Общее количество на нашей территории составляет 109, они расположены в 24 городах.