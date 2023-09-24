McDonald's підвищує ціну на франшизу
Як повідомили у компанії, підняття ціни на франшизи відбудеться вперше за 30 років. Спочатку тарифи повинні зрости для власників франшизи у США та Канаді.
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У McDonald's запевнили, що власників вже працюючих ресторанів підвищення ціни не зачепить. Йдеться про зростання з 4% до 5% для тих, хто хоче або відкрити новий ресторан, або придбати один із закладів компанії.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів McDonald's зачинив усі ресторани своєї мережі. Лише у вересні 2023 року почалося поступове відновлення їх роботи.
Як свідчать дані компанії, станом на 1 червня в Україні вдалося відновити роботу 89 ресторанів. Загальна їх кількість на нашій території становить 109, вони розташовані у 24 містах.