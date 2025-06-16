Помер Леонард Лаудер — легенда індустрії краси та багаторічний керівник Estée Lauder

У віці 93 років пішов із життя Леонард Лаудер – почесний голова ради директорів компанії Estée Lauder, яка є одним із провідних гравців світової б'юті-індустрії.

Лаудер – син засновників бренду

Про втрату повідомили в офіційному повідомленні компанії, передає 24 Канал. Лаудер був старшим сином засновників бренду – Есте та Джозефа Лаудерів.

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Народився в Нью-Йорку у 1933 році, здобув освіту у престижних навчальних закладах: Вищій науковій школі в Бронксі, бізнес-школі Wharton при Пенсильванському університеті, офіцерській школі ВМС США, а також вивчав менеджмент у Колумбійському університеті. Служив у флоті на посаді лейтенанта та перебував у резерві.

Шлях у Estée Lauder

Його кар'єра в Estée Lauder розпочалася у 1958 році. Згодом він очолив компані, був президентом (1972–1995), генеральним директором (1982–1999) і головою ради директорів (1995 – 2009). Упродовж останніх років мав статус почесного голови.

За час його керівництва бренд Estée Lauder значно розширився. Компанія запустила відомі марки Clinique, Aramis, Lab Series і придбала такі знакові бренди, як Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer та MAC.

Важливо. Саме за Лаудера компанія перетворилася на міжнародну корпорацію, що входить до списку Fortune 500 – найбільших компаній США за обсягом виручки.

Крім бізнесу, Лаудер активно займався філантропією. Він підтримував культурні, освітні й медичні ініціативи, зокрема проєкти у сфері боротьби з раком молочної залози. Також був відомим колекціонером мистецтва.

Примітно, що у 2014 році він передав до Метрополітен-музею в Нью-Йорку одну з найбільших у світі колекцій кубістичного живопису – вона включала 33 роботи Пабло Пікассо.

Статки Лаудера

Станом на червень 2025 року Forbes оцінював його статки у 9,7 мільярда доларів.

Мій батько був видатною особистістю – лідером, філантропом, турботливим батьком, дідусем і прадідом. Його внесок – величезний і помітний далеко за межами б'юті-індустрії. Його відданість мистецтву, освіті й охороні здоров'я залишила слід у багатьох людських долях,

– написав Гері Лаудер, син Леонарда та член ради директорів Estée Lauder.

У Леонарда Лаудера залишились двоє синів – Вільям і Гері. Останній входить до ради директорів компанії Estée Lauder.