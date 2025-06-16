Лаудер – сын основателей бренда

О потере сообщили в официальном сообщении компании, передает 24 Канал. Лаудер был старшим сыном основателей бренда – Эсте и Джозефа Лаудеров.

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Родился в Нью-Йорке в 1933 году, получил образование в престижных учебных заведениях: Высшей научной школе в Бронксе, бизнес-школе Wharton при Пенсильванском университете, офицерской школе ВМС США, а также изучал менеджмент в Колумбийском университете. Служил во флоте в должности лейтенанта и находился в резерве.

Путь в Estée Lauder

Его карьера в Estée Lauder началась в 1958 году. Впоследствии он возглавил компанию, был президентом (1972–1995), генеральным директором (1982–1999) и председателем совета директоров (1995 – 2009). В последние годы имел статус почетного председателя.

За время его руководства бренд Estée Lauder значительно расширился. Компания запустила известные марки Clinique, Aramis, Lab Series и приобрела такие знаковые бренды, как Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer и MAC.

Важно. Именно при Лаудере компания превратилась в международную корпорацию, входящую в список Fortune 500 – крупнейших компаний США по объему выручки.

Помимо бизнеса, Лаудер активно занимался филантропией. Он поддерживал культурные, образовательные и медицинские инициативы, в частности проекты в сфере борьбы с раком молочной железы. Также был известным коллекционером искусства.

Примечательно, что в 2014 году он передал в Метрополитен-музей в Нью-Йорке одну из крупнейших в мире коллекций кубистической живописи – она включала 33 работы Пабло Пикассо.

Состояние Лаудера

По состоянию на июнь 2025 года Forbes оценивал его состояние в 9,7 миллиардов долларов.

"Мой отец был выдающейся личностью – лидером, филантропом, заботливым отцом, дедушкой и прадедом. Его вклад – огромен и заметен далеко за пределами бьюти-индустрии. Его преданность искусству, образованию и здравоохранению оставила след во многих человеческих судьбах", – написал Гэри Лаудер, сын Леонарда и член совета директоров Estée Lauder.

У Леонарда Лаудера остались двое сыновей – Уильям и Гэри. Последний входит в совет директоров компании Estée Lauder.