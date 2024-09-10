Lifecell переходить під контроль французького мільярдера: що відомо про продаж компанії

10 вересня 2024, 11:25
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Horizon Capital

Український мобільний оператор Lifecell об'єднається з постачальником послуг Datagroup-Volia. А все через те, що Lifecell придбав французький мільярдер Ксав'є Нієлем.

Що зміниться для Lifecell

Як повідомляє компанія Turkcell, вартість купівлі-продажу оцінюється у щонайменше 524,3 мільйона доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Міжнародною фінансовою корпорацією нададуть кредити на загальну суму 435 мільйонів доларів.

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Майбутня інтеграція надасть можливість платформі обʼєднати мобільний звʼязок, фіксований звʼязок і платне телебачення в одному сервісі. Очікується, що нова платформа залучить приблизно 10 мільйонів мобільних користувачів та понад 4 мільйони абонентів фіксованої мережі.

Що відомо про Lifecell

Lifecell є третім за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні після "Київстар" та Vodafone. Раніше компанія повністю належала Turkcell. У квітні цього року київський суд скасував арешт акцій Lifecell, які належали російському мільярдеру Михайлу Фрідману. Фрідман, що перебуває під санкціями. Він володів близько 20% акцій через компанію LetterOne.