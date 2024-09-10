Lifecell переходить під контроль французького мільярдера: що відомо про продаж компанії
Джерело:Horizon Capital
Український мобільний оператор Lifecell об'єднається з постачальником послуг Datagroup-Volia. А все через те, що Lifecell придбав французький мільярдер Ксав'є Нієлем.
Що зміниться для Lifecell
Як повідомляє компанія Turkcell, вартість купівлі-продажу оцінюється у щонайменше 524,3 мільйона доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Міжнародною фінансовою корпорацією нададуть кредити на загальну суму 435 мільйонів доларів.
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Майбутня інтеграція надасть можливість платформі обʼєднати мобільний звʼязок, фіксований звʼязок і платне телебачення в одному сервісі. Очікується, що нова платформа залучить приблизно 10 мільйонів мобільних користувачів та понад 4 мільйони абонентів фіксованої мережі.