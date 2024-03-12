Французькому мільярдеру можуть відмовити у купівлі lifecell – що насторожує АМКУ

Компанія DVL Telecom готова інвестувати гроші у придбання оператора мобільного зв'язку lifecell. Однак через регулятора угода перебуває на межі зриву.

Угоди про купівлю lifecell може не відбутися

Антимонопольний комітет готовий відмовити французькій DVL Telecom у придбанні мобільного оператора "Лайфселл". Ця компанія входить у групу NJJ та належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю.

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Регулятор вважає, що спочатку треба перевірити контроль lifecell і Turkcell (материнська компанія) особою, на яку були накладені санкції. Ймовірно, мова йде про Міхаіла Фрідмана, якому раніше належала частка мобільного оператора.

Під час розгляду заяв щодо набуття компанією DVL Telecom контролю над групою "Лайфселл" виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема групи "Лайфселл" та групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки і оборони України,

– повідомили в АМКУ.

Окрім того, відомство готове заборонити угоди щодо контролю DVL Telecom над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер" (група lifecell). На думку регулятора, у руках компанії може опинитися велика концентрація гравців на ринку.

В АМКУ повідомили, що вже почали розгляд про концентрацію у вигляді купівлі DVL Telecom українських компаній. Зазначається, що 7 березня 2024 року АМКУ дозволив DVL Telecom Ксав'є Ньєля купити українського оператора придбати компанію "Датагруп-Volia".