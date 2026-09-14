Українцям ставлять ліміт на покупки в супермаркетах: Кабмін зробив важливу заяву

Обмеження на купівлю окремих продуктів уже з'явилися в деяких українських супермаркетах. Водночас у Кабміні вважають, що такі заходи наразі не мають достатніх підстав і можуть дати протилежний ефект.

Чому супермаркети обмежили продаж товарів

На тлі регулярних російських атак на бізнес та логістику, окремі торговельні мережі почали обмежувати кількість товарів, яку покупець може придбати за один раз. Про ситуацію розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише "РБК-Україна".

Йдеться передусім про продукти повсякденного попиту:

цукор;

олію;

крупи;

борошно;

макаронні вироби;

сіль;

консерви;

яйця.

Однак у Міністерстві аграрної політики та продовольства вважають, що вводити такі обмеження наразі зарано.

По-перше, такі заходи точно передчасні. По-друге, потрібно проаналізувати, чи не створюють вони ще більший ажіотаж. Люди можуть сприймати це так: якщо вже запровадили обмеження, значить, треба купити всі шість пачок, навіть якщо спочатку планували взяти одну,

– каже Висоцький.

За його словами, рішення про ліміти не обговорювалося з профільними відомствами. Через це держава поки не може повною мірою оцінити, як такі обмеження впливають на поведінку покупців.

Також Висоцький зазначає, що підстав переживати, що на тривалий період із полиць можуть зникнути крупи, олія, борошно, цукор чи яйця, у поточній ситуації також немає.

У яких мережах вже діє ліміт на товари

Однією з мереж, яка вже запровадила ліміт на продукти, став "Ашан". Там покупцям встановили максимальну кількість певних товарів в одному чеку. Зокрема, ліміт становить:

До 6 штук або 6 кілограмів вагового товару; До 6 десятків яєць.

Раніше про аналогічні обмеження повідомила мережа "АТБ". Там ліміт до 6 одиниць в одному чеку встановили для низки бакалійних товарів, зокрема олії, консервів, макаронів, солі, цукру, продуктів швидкого приготування та яєць.



