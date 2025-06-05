Літак Трампа з Катару переобладнають у президентський: це "потягне" 400 мільйонів доларів

Військово-повітряні сили США офіційно прийняли реактивний лайнер Boeing 747-8, подарований адміністрації Дональда Трампа владою Катару. Колишній президент називав цей борт своїм "летючим палацом".

Літак переобладнають

Тепер у ВПС планують переобладнати літак для використання як Air Force One – офіційного борту для чинного президента США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За оцінками голови ВПС Троя Майнка, модернізація може коштувати близько 400 мільйонів доларів, тоді як деякі члени Конгресу прогнозують витрати понад 1 мільярд доларів.

Серед основних вимог – захищений зв'язок і система протиракетного захисту, яких нині немає на 13-річному борту, хоч він і має розкішний інтер'єр.

Подарунок офіційно прийняли

До передачі літака юристи Білого дому та Міністерства юстиції надали висновок, що прийом такого подарунка не порушує американське законодавство. Згідно з планом, після завершення каденції президента літак може бути переданий до фонду президентської бібліотеки Трампа.

Довідково. Наращі флот Air Force One налічує два літаки Boeing 747-200. Судна в експлуатації з 1990 року, тож їх заміну запланували ще у 2018 році, та постійно відкладали через перевищення бюджету.