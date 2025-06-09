Самолет переоборудуют

Теперь в ВВС планируют переоборудовать самолет для использования как Air Force One – официального борта для действующего президента США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По оценкам главы ВВС Троя Майнка, модернизация может стоить около 400 миллионов долларов, тогда как некоторые члены Конгресса прогнозируют расходы более 1 миллиарда долларов.

Среди основных требований – защищенная связь и система противоракетной защиты, которых сейчас нет на 13-летнем борту, хоть он и имеет роскошный интерьер.

Подарок официально приняли

До передачи самолета юристы Белого дома и Министерства юстиции предоставили заключение, что прием такого подарка не нарушает американское законодательство. Согласно плану, после завершения каденции президента самолет может быть передан в фонд президентской библиотеки Трампа.

Справочно. Наращиваемый флот Air Force One насчитывает два самолета Boeing 747-200. Суда в эксплуатации с 1990 года, поэтому их замену запланировали еще в 2018 году, и постоянно откладывали из-за превышения бюджета.