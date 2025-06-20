Який бізнес відкрити влітку: ідеї, що точно спрацюють
- Літній сезон пропонує можливості для бізнесу, такі як продаж холодних напоїв, оренда літнього інвентарю, фотозони, продаж морозива, майстер-класи на природі, шафообмін, та туристичний супровід.
- Ідеї бізнесу влітку можуть включати екологічні та унікальні підходи, такі як zero-waste концепції, натуральні продукти, онлайн-бронювання, та авторські екскурсії.
І хоч літо у багатьох асоціюється з відпочинком, насправді ця пора може стати гарним стартом власної справи. Тепла погода, потік туристів, бажання людей проводити більше часу на вулиці та оновлювати гардероб – усе це створює сприятливе середовище для сезонного бізнесу.
Сезонні ідеї бізнесу влітку
Якщо ви наразі шукаєте ідеї, 24 Канал зібрав варіанти бізнесів, які потребують мінімальних вкладень і мають шанс "вистрілити" вже в перші тижні.
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Продаж холодних напоїв, лимонадів та кави на винос
У спеку природньо хочеться прохолодних, освіжаючих напоїв. Навіть якщо у вашому місті є кав'ярні, ви можете запропонувати унікальні смаки, або ж поставити ставку на мобільність. Можливі формати:
- вуличний стенд або фудтрайлер;
- точка у парку, на пляжі, біля спортивних майданчиків;
- доставка авторських лимонадів додому чи в офіси.
Порада. Якщо додати zero-waste концепцію (напої в скляних пляшках або з крафтовими трубочками), ви покажете гарний приклад екосвідомості. А ще можна запропонувати варіанти "без цукру", чи натуральні напої.
Оренда літнього інвентарю – самокатів, велосипедів, сапбордів
Влітку активний відпочинок – саме те, що треба. Якщо ви живете біля водойми, туристичного маршруту або в центрі міста, обов'язково використайте це. Можна орендувати або купити декілька одиниць інвентарю і вже з перших днів отримувати прибуток.
Порада. Подбайте про зручність – онлайн-бронювання через Instagram або Telegram-бот, гнучку оплату, мапу локацій.
- Фотозони або квіткові декорації на замовлення
Не секрет, що саме влітку люди частіше святкують весілля, дні народження, організовують фестивалі та інші події. Красива фотозона з квітами, кульками чи тканинними декораціями – досить затребувала річ для свят і комерційних івентів. Якщо ви маєте хист до оформлення простору, естетичне чуття, спробуйте себе у цій ніші.
Можна почати з малого – оформлення вечірки для знайомих або співпраці з місцевими кав'ярнями.
Продаж морозива або сорбету
Морозиво в спеку – це просто порятунок. Можна спробувати зробити ставку на натуральні інгредієнти; безлактозні чи веганські варіанти; локальні смаки (обліпиха, бузина, м'ята з медом).
Щоб почати вам потрібні базові знання про технологію, морозильна камера, креативна упаковка та хороше місце розташування. Попрацюйте над цим і гарний заробіток вам забезпечений.
Майстер-класи на природі: йога, живопис, гончарство
Влітку люди більше відкриті до нового досвіду. Також компанії можуть організовувати для своїх команд тімбілдінги. А час проведений на на свіжому повітрі, має низку переваг та принесе чимало задоволення. Ви можете організувати:
- уроки йоги у парку;
- арт-пікнік з фарбами та вином;
- кулінарні заняття просто неба.
Шафообмін або сезонний секонд-хенд
Тепла пора часто спонукає до змін, люди можуть хотіти змінити стиль, або ж навпаки позбутись того, що вже більше не приносить задоволення. Організуйте мініпростір для продажу одягу, який вам і вашим знайомим більше не потрібен; тематичних вечірок-обмінів; локального вбрання з акцентом на комфорт і натуральні тканини.
Туристичний супровід або екскурсії
Якщо ви добре знаєте своє місто, полюбляєте історію або можете нестандартно розповідати, спробуйте організувати з цього бізнес. Варіанти:
- авторські прогулянки нетуристичними маршрутами;
- велоекскурсії;
- тури для дітей або англомовних гостей.
Порада. Часто люди шукають емоції, а не просто інформацію. Попрацюйте над форматом, ось варіанти: "Міські легенди на заході сонця", або "Магія старих будинків".
Як обрати свою ідею
Оберіть те, що вписується у ваш стиль життя та має потенційний попит у вашому місті чи серед знайомих. Звісно, орієнтуйтесь на свій бюджет, починайте з варіантів, які не потребують великих інвестицій на старті.