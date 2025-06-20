Який бізнес відкрити влітку: ідеї, що точно спрацюють

І хоч літо у багатьох асоціюється з відпочинком, насправді ця пора може стати гарним стартом власної справи. Тепла погода, потік туристів, бажання людей проводити більше часу на вулиці та оновлювати гардероб – усе це створює сприятливе середовище для сезонного бізнесу.

Сезонні ідеї бізнесу влітку

Якщо ви наразі шукаєте ідеї, 24 Канал зібрав варіанти бізнесів, які потребують мінімальних вкладень і мають шанс "вистрілити" вже в перші тижні.

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Продаж холодних напоїв, лимонадів та кави на винос

У спеку природньо хочеться прохолодних, освіжаючих напоїв. Навіть якщо у вашому місті є кав'ярні, ви можете запропонувати унікальні смаки, або ж поставити ставку на мобільність. Можливі формати:

вуличний стенд або фудтрайлер;

точка у парку, на пляжі, біля спортивних майданчиків;

доставка авторських лимонадів додому чи в офіси.

Порада. Якщо додати zero-waste концепцію (напої в скляних пляшках або з крафтовими трубочками), ви покажете гарний приклад екосвідомості. А ще можна запропонувати варіанти "без цукру", чи натуральні напої.

Оренда літнього інвентарю – самокатів, велосипедів, сапбордів

Влітку активний відпочинок – саме те, що треба. Якщо ви живете біля водойми, туристичного маршруту або в центрі міста, обов'язково використайте це. Можна орендувати або купити декілька одиниць інвентарю і вже з перших днів отримувати прибуток.

Порада. Подбайте про зручність – онлайн-бронювання через Instagram або Telegram-бот, гнучку оплату, мапу локацій.

Фотозони або квіткові декорації на замовлення

Не секрет, що саме влітку люди частіше святкують весілля, дні народження, організовують фестивалі та інші події. Красива фотозона з квітами, кульками чи тканинними декораціями – досить затребувала річ для свят і комерційних івентів. Якщо ви маєте хист до оформлення простору, естетичне чуття, спробуйте себе у цій ніші.

Можна почати з малого – оформлення вечірки для знайомих або співпраці з місцевими кав'ярнями.

Продаж морозива або сорбету

Морозиво в спеку – це просто порятунок. Можна спробувати зробити ставку на натуральні інгредієнти; безлактозні чи веганські варіанти; локальні смаки (обліпиха, бузина, м'ята з медом).

Щоб почати вам потрібні базові знання про технологію, морозильна камера, креативна упаковка та хороше місце розташування. Попрацюйте над цим і гарний заробіток вам забезпечений.

Майстер-класи на природі: йога, живопис, гончарство

Влітку люди більше відкриті до нового досвіду. Також компанії можуть організовувати для своїх команд тімбілдінги. А час проведений на на свіжому повітрі, має низку переваг та принесе чимало задоволення. Ви можете організувати:

уроки йоги у парку;

арт-пікнік з фарбами та вином;

кулінарні заняття просто неба.

Шафообмін або сезонний секонд-хенд

Тепла пора часто спонукає до змін, люди можуть хотіти змінити стиль, або ж навпаки позбутись того, що вже більше не приносить задоволення. Організуйте мініпростір для продажу одягу, який вам і вашим знайомим більше не потрібен; тематичних вечірок-обмінів; локального вбрання з акцентом на комфорт і натуральні тканини.

Туристичний супровід або екскурсії

Якщо ви добре знаєте своє місто, полюбляєте історію або можете нестандартно розповідати, спробуйте організувати з цього бізнес. Варіанти:

авторські прогулянки нетуристичними маршрутами;

велоекскурсії;

тури для дітей або англомовних гостей.

Порада. Часто люди шукають емоції, а не просто інформацію. Попрацюйте над форматом, ось варіанти: "Міські легенди на заході сонця", або "Магія старих будинків".