З вантажівки у Лондоні зникло п'ять палет українського вина – близько 500 коробок продукції Beykush Winery, доставленої з України. Серед вкраденого – як ігристі, так і тихі вина.

Що сталось?

Про інцидент повідомила директорка виноробні, голова Асоціації крафтових виноробів України та співзасновниця ініціативи Wines of Ukraine Світлана Цибак. За її словами, партія прибула вчасно, але невдовзі після розвантаження зникла повністю.

Сказати, що я в шоці – нічого не сказати. Займаюся експортом і логістикою з 2008 року, але вперше стикаюся з таким – і де? У Великій Британії,

– розповіла Цибак.

Поліція проігнорувала українського виробника?

За словами виноробині, поліція не приїхала на місце події, обмежившись лише офіційним листом замість огляду. Ситуацію також прокоментував винороб Біссо Атанасов, який долучався до становлення Beykush Winery.

"П'ять палет вина просто зникли в Лондоні, і ніхто нічого не бачив. Поліція відмовилася оформити протокол і лише надіслала "лист підтримки". Це виглядає абсурдно", – додала вона.

Вино просто викрали з вантажівки / Фото Світлани Цибак

Чому це моральний удар для виноробів?

Світлана Цибак підкреслила, що головна втрата – не лише фінансова, а моральна, адже українські винороби докладають величезних зусиль, щоб продовжувати роботу навіть під час війни.

Ми знаємо, скільки праці стоїть за кожною пляшкою. Але ми залишимося сильними. Україна завжди сильна,

— зазначила вона.

Після публікації новини виноробну спільноту почали активно підтримувати. Зокрема, колеги з України та Європи назвали крадіжку ударом не лише по бізнесу, а й по символу стійкості українського виноробства, яке попри війну продовжує розвиватися та здобувати міжнародні нагороди.