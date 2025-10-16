Дерзкая кража в центре Лондона: у украинского производителя украли 500 коробок вина
- 500 коробок украинского вина Beykush Winery похитили из грузовика в Лондоне после доставки из Украины.
- Полиция не провела осмотр места происшествия, ограничившись официальным письмом, что вызвало возмущение у виноделов.
Из грузовика в Лондоне исчезло пять паллет украинского вина – около 500 коробок продукции Beykush Winery, доставленной из Украины. Среди украденного – как игристые, так и тихие вина.
Что произошло?
Об инциденте сообщила директор винодельни, председатель Ассоциации крафтовых виноделов Украины и соучредитель инициативы Wines of Ukraine Светлана Цыбак. По ее словам, партия прибыла вовремя, но вскоре после разгрузки исчезла полностью.
Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Занимаюсь экспортом и логистикой с 2008 года, но впервые сталкиваюсь с таким – и где? В Великобритании,
– рассказала Цыбак.
Полиция проигнорировала украинского производителя?
По словам винодела, полиция не приехала на место происшествия, ограничившись лишь официальным письмом вместо осмотра. Ситуацию также прокомментировал винодел Биссо Атанасов, который участвовал в становлении Beykush Winery.
"Пять паллет вина просто исчезли в Лондоне, и никто ничего не видел. Полиция отказалась оформить протокол и только прислала "письмо поддержки". Это выглядит абсурдно", – добавила она.
Вино просто похитили из грузовика / Фото Светланы Цыбак
Почему это моральный удар для виноделов?
Светлана Цыбак подчеркнула, что главная потеря – не только финансовая, а моральная, ведь украинские виноделы прилагают огромные усилия, чтобы продолжать работу даже во время войны.
Мы знаем, сколько труда стоит за каждой бутылкой. Но мы останемся сильными. Украина всегда сильная,
- отметила она.
После публикации новости винодельческое сообщество начали активно поддерживать. В частности, коллеги из Украины и Европы назвали кражу ударом не только по бизнесу, но и по символу устойчивости украинского виноделия, которое несмотря на войну продолжает развиваться и получать международные награды.