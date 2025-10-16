Что произошло?

Об инциденте сообщила директор винодельни, председатель Ассоциации крафтовых виноделов Украины и соучредитель инициативы Wines of Ukraine Светлана Цыбак. По ее словам, партия прибыла вовремя, но вскоре после разгрузки исчезла полностью.

Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Занимаюсь экспортом и логистикой с 2008 года, но впервые сталкиваюсь с таким – и где? В Великобритании,

– рассказала Цыбак.

Полиция проигнорировала украинского производителя?

По словам винодела, полиция не приехала на место происшествия, ограничившись лишь официальным письмом вместо осмотра. Ситуацию также прокомментировал винодел Биссо Атанасов, который участвовал в становлении Beykush Winery.

"Пять паллет вина просто исчезли в Лондоне, и никто ничего не видел. Полиция отказалась оформить протокол и только прислала "письмо поддержки". Это выглядит абсурдно", – добавила она.

Вино просто похитили из грузовика / Фото Светланы Цыбак

Почему это моральный удар для виноделов?

Светлана Цыбак подчеркнула, что главная потеря – не только финансовая, а моральная, ведь украинские виноделы прилагают огромные усилия, чтобы продолжать работу даже во время войны.

Мы знаем, сколько труда стоит за каждой бутылкой. Но мы останемся сильными. Украина всегда сильная,

- отметила она.

После публикации новости винодельческое сообщество начали активно поддерживать. В частности, коллеги из Украины и Европы назвали кражу ударом не только по бизнесу, но и по символу устойчивости украинского виноделия, которое несмотря на войну продолжает развиваться и получать международные награды.