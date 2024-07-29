Lufthansa хоче відсудити мільйони євро в екоактивістів, які блокували аеропорти

Компанія Lufthansa не збирається миритися зі збитками, яких зазнала через блокування аеропортів. Німецький перевізник готується судитися з екоактивістами.

Протести та збитки

Екоактивісти групи Letzte Generation ("Останнє покоління") кілька разів блокували німецькі аеропорти. Свої акції вони проводили у Берліні, Гамбурзі, Дюссельдорфі та Франкфурті.

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Їхні акції привели до скасування сотень рейсів, внаслідок чого авіаперевізники зазнали великих збитків. Однак миритися з фінансовими втратами вони не збираються.

Позови на екоактивістів

Компанія Lufthansa вже подала позови до суду на 740 євро після блокувань аеропортів у 2022 та 2023 роках. Однак останні акції завдали більші збитки, тому авіаперевізник збільшить вимогу щодо відшкодувань.

Уже зараз можна передбачити, що сума збитків буде значно вищою, оскільки постраждало значно більше рейсів і пасажирів, і більше літаків довелося перенаправляти в інші аеропорти. Зараз ми визначимо точну суму збитків,

– заявив представник компанії.

До речі, за попередніми позовами ще жоден екоактивіст не виплатив компенсації.