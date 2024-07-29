Протесты и убытки

Экоактивисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение") несколько раз блокировали немецкие аэропорты. Свои акции они проводили в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе и Франкфурте.

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Их акции привели к отмене сотен рейсов, в результате чего авиаперевозчики понесли большие убытки. Однако мириться с финансовыми потерями они не собираются.

Иски на экоактивистов

Компания Lufthansa уже подала иски в суд на 740 евро после блокировок аэропортов в 2022 и 2023 годах. Однако последние акции нанесли большие убытки, поэтому авиаперевозчик увеличит требование по возмещениям.

Уже сейчас можно предположить, что сумма убытков будет значительно выше, поскольку пострадало значительно больше рейсов и пассажиров, и больше самолетов пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Сейчас мы определим точную сумму убытков,

– заявил представитель компании.

Кстати, по предыдущим искам еще ни один экоактивист не выплатил компенсации.