Завод уже начали строить
Как рассказал украинский посол в Турции Василий Боднар, государство активно сотрудничает с компанией Bayraktar. Одно из направлений работы – строительство завода в Украине.
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Однако нужно понимать, что на полную мощность производство заработает только после завершения войны. Стороны активно сотрудничают в оборонной сфере, однако изготавливать беспилотники в Украине в больших объемах пока невозможно.
На какой стадии строительство завода
Посол Украины в Турции не предоставляет подробностей о строительстве завода по причинам безопасности. Он отметил, что прогресс уже очень заметен, но от более детальных комментариев воздержался.