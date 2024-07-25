Кому до этого принадлежал "Винницабытхим"

Как сообщается, ЧАО "Винницабытхим" принадлежал российскому олигарху Виктору Кононову. Согласно материалам производства, на этом предприятии производили косметическую продукцию и бытовую химию под брендами "Ушастый нянь", "Мистер Чистер", "Sarma" и другие.

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Речь идет о передаче государству 100% акций компании вместе со всеми ее банковскими счетами, промышленными мощностями, транспортом и недвижимостью. Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине превышает 2 миллиарда гривен.

Интересно! Чтобы избежать национализации продукции винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины под видом гуманитарных грузов. Сотрудники Службы безопасности оперативно разоблачили эту схему и заблокировали ее в июле 2022 года. Сейчас продолжается расследование.