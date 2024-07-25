Кому до цього належав "Вінницяпобутхім"

Як повідомляється, ПрАТ "Вінницяпобутхім" належав російському олігарху Віктору Кононову. Згідно з матеріалами провадження, на цьому підприємстві виробляли косметичну продукцію та побутову хімію під брендами "Ушастий нянь", "Містер чістер", "Sarma" тощо.

Читайте також: На Сумщині збитковий хлібкомбінат продали за десятки мільйонів: покупець належав росіянину

Мова йде про передачу державі 100% акцій компанії разом з усіма її банківськими рахунками, промисловими потужностями, транспортом та нерухомістю. Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні перевищує 2 мільярди гривень.

Цікаво! Щоб уникнути націоналізації продукції вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України під виглядом гуманітарних вантажів. Співробітники Служби безпеки оперативно викрили цю схему та заблокували її в липні 2022 року. Наразі триває розслідування.