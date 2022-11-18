Не кидайтесь на заморське, – Лукашенко "подякував Богу" за вихід McDonald's з Білорусі

Нещодавно стало відомо, що McDonald's повністю виходить з Білорусі, а місцева компанія перезапустить заклади мережі під російським брендом "Вкусно и точка". Новину не зміг не прокоментувати самопроголошений президент країни Лукашенко – вже традиційно, промова диктатора вийшла одіозною.

Так, посіпаці Путіна не сподобалось, що білоруська молодь почала "ахати" і "охати" через закриття мережі оригінального американського бренду, адже, за його словами, білоруси самі здатні "розрізати булочку і вкласти туди шмат м'яса". Бізнес 24 передає деталі промови божевільного.

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Лукашенко одіозно прокоментував вихід McDonald's з Білорусі

Лукашенко заявив, що завжди закликав білорусів споживати "своє" і "не кидатись на заморське". Диктатор пояснив, що нагадує про це на тлі виходу американської McDonald's з Білорусі.

Безліч людей почали "ахати" і "охати", мовляв: "ах, McDonald's йде". Слава тобі Господи, що хоч йде! Однак місце McDonald's, де працюють наші люди, спеціалісти, де споживається наш товар, мають зайняти білоруси, ніхто інший,

– висловився Лукашенко.

При цьому, диктатор не врахував, що нові заклади працюватимуть за франшизою, тобто за "стандартами" російської мережі "Вкусно и точка". Очевидно, для нього Росія і Білорусь вже давно стали однією країною, а білоруси і росіяни – "аднім народам".

Разом з тим, Лукашенко переконаний, що Білорусь здатна робити те ж, що й McDonald's, ба навіть краще: "У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і запхати у ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі і салат? Господи, хто це споживає, не знаю", – підсумував диктатор.

Коментар Лукашенка щодо виходу McDonald's з білоруського ринку: дивіться відео

Нагадаємо, що про вихід McDonald's з Білорусі стало відомо 11 листопада. Закладами бренду у країні управлятиме місцева компанія "КСБ Виктори Рестораны" на франчайзингових домовленостях з російською "Вкусно и точка".

До слова, у Білорусі із фасадів ресторанів уже почали прибирати вивіски оригінального американського бренду, щоб змінити їх на російські.

У Білорусі почали прибирати вивіски з ресторанів McDonald's: дивіться відео