Закладами управлятиме білоруське унітарне підприємство "КСБ Виктори Рестораны" на франчайзингових домовленостях з російським партнером. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 11 листопада, передає Бізнес 24.

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"Вкусно и точка" з'явиться у Білорусі замість McDonald's

Наразі точної дати відкриття ребрендованих закладів McDonald's у Білорусі керуюча компанія не повідомляє. Водночас, зазначається, що "Вкусно и точка" запрацює на білоруському ринку впродовж "декількох тижнів".

Ресторани швидкого обслуговування McDonald's під управлінням унітарного підприємства "КСБ Виктори Рестораны" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка",

– йдеться у заяві компанії.

При цьому, новий власник обіцяє зберегти всі робочі місця, різноманітність меню і високу якість продукції за доступними цінами.

Щоправда, самому російському франчайзеру цього зробити не вдалося – після відкриття мережі у Росії "Вкусно и точка" швидко стала мемом: клієнти публікували фото "високоякісних" бургерів з комахами та запліснявілими булочками, протермінованих соусів, скаржились на отруєння, а у декількох закладах з меню зникла картопля фрі.

Нагадаємо, що процес продажу свого російського бізнесу американська McDonald's розпочала 16 травня. Вже 12 червня заклади мережі у Росії новий власник перезапустив під брендом "Вкусно и точка". Додамо, що у Білорусі McDonald's володіла 25 закладами у шести містах країни. Активи викупила білоруська "КСД Виктори Рестораны".

Тим часом в Україні американська McDonald's відновила роботу 20 вересня – оригінальні заклади мережі почали поступово працювати у столиці та на Заході країни. Вже 2 листопада бренд відкрив перший абсолютно новий ресторан у Львові.

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